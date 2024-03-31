نائب أمير جازان يهنئ الفارسين “عبدالعزيز وعبدالرحمن قحل” لتحقيقهما بطولة الدوري السعودي للفروسية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، بطلي الدوري السعودي للفروسية لموسم 2024/2023م الفارس عبدالرحمن قحل بطل فئة الشباب، والفارس عبدالعزيز قحل بطل فئة الناشئين.

وهنأهما سموه بتحقيقهما هذا الإنجاز، متمنياً لهما دوام التقدم والنجاح.

كما تسلم سمو نائب أمير جازان تقرير إنجازات جمعية “فرسان” لقفز الحواجز من رئيسها الدكتور محمد قحل، المتضمن أعمال ونشاطات الجمعية وكل ما تم تحقيقه من إنجازات.

بدوره ، أعرب الدكتور قحل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما للرياضة والرياضيين في المنطقة.