نائب أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وقال “يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم –يحفظكم الله– خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1444هـ, سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على مقامكم موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأن يبقيكم ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.

كما رفع سمو نائب أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، معرباً عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ، وعلى بلادنا بالخير والنماء.