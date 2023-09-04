نائب أمير حائل يتسلم التقرير نصف السنوي لجمعية إنتاج

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التقرير نصف السنوي لجمعية إنتاج للأسر المنتجة بالمنطقة لعام 2023م، مشتملًا على الفئات المستهدفة وآليات دعم المشاريع والمبادرات والمنافذ التسويقية للجمعية وآلية تمكين المستفيدين والمستفيدات عبر التأهيل والتدريب، وكذلك المؤشرات الخاصة بقسم البحث الاجتماعي وقسم الإسكان التنموي وجهود وحدة التطوع وبرامج الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية إنتاج أحمد بن سعد الذيبان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للجمعية.

ونوه سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للجمعيات المتخصصة بدعم الأسر المنتجة، بمتابعة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به القائمون على الجمعية، متطلعًا إلى مزيد من الإنتاجية والجودة.

من جهته أعرب الذيبان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مساندة سموهما للجمعية وتحفيزهما للقائمين عليها، مؤكدًا حرصه ومنسوبي الجمعية على كل ما يسهم في خدمة المستفيدين وأداء الدور المنوط بالجمعية على أكمل وجه.