نائب أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي لأعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة لعام 2023

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التقرير السنوي لأعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة لعام 2023.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة حائل العميد عبدالرحمن بن عبدالكريم العودة.

ونوَّه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لإدارات الجوازات بمتابعة سمو وزير الداخلية ، مشيراً سموه لأهمية الدور الذي يقوم به رجال الجوازات لخدمة المواطنين والوافدين.

من جانبه , أعرب العميد العودة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على المساندة المستمرة ، مؤكداً حرصه وجميع منسوبي جوازات المنطقة على بذل المزيد من الجهود، وتسخير كل الإمكانات بما يسهم في رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات.