نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح “قمم الرياض”

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة وعقدت في العاصمة الرياض.

وقال سموه إن نجاح القمم الثلاث يأتي تأكيداً على الدور الريادي والثابت للمملكة ويمثل هذا النجاح قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات العربية الصينية وتطويرها، منوهاً سموه بحنكة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمخرجات قمم الرياض، سائلاً المولى القدير بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على هذا الوطن الأمن والرخاء والاستقرار.