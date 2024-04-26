نائب أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه في تصريح صحفي عن تحقق مستهدفات الرؤية بمناسبة صدور التقرير السنوي لها أن المملكة تسير بخطى واثقة وطموح كبير نحو مستقبل مشرق ووطن مزدهر وحياة كريمة لأبناء الوطن وزائريه بفضل من المولى القدير ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام عرّاب الرؤية سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – .

وتطرق سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن إلى المؤشرات التي تحققت والمستهدفات التي أصبح الوطن يلمسها ويعيشها – ولله الحمد – بنمو اقتصادي مطرد وتنمية شاملة ومستدامة تحولت معها الأحلام إلى واقع ملموس زاخر بالإنجازات وفي مجالات متعددة وكبيرة منها القطاع الاستثماري والاقتصادي والسياحي والرياضي وغيرها من القطاعات والخدمات الأخرى مما يجعل التفاؤل مضاعفاً نحو مستقبل أفضل ، سائلاً الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.