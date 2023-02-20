نائب أمير حائل يزور المركز الشامل ” تمام ” التابع لأمانة المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على الخدمات البلدية والعقارية التي يقدمها المركز الشامل ” تمام ” التابع لأمانة المنطقة ، والذي تتوفر فيه بعض الخدمات ويجري استكمال الخدمات الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمبنى المركز في حديقة الزيتون اليوم ، يرافقه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي ، حيث تجول سموه داخل المركز وشاهد آلية تقديم الخدمات للمستفيدين وسير العمل فيه.

من جهته أعرب المهندس الزايدي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على المساندة المستمرة والحرص على كل ما يطور خدمات أمانة المنطقة والتي تحظى بدعم القيادة الحكيمة – حفظها الله – وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الأمانة على تقديم خدمات مثلى تسهيلاً لأعمال وخدمات المستثمرين وإيجاد مقر موحد لكافة الخدمات التي تيسر لهم الإجراءات النظامية وتتيح تواجد ممثلي كل مقدمي الخدمات في مكان واحد.