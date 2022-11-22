نائب أمير حائل يزور مركز عمليات التشوه البصري بأمانة المنطقة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مركز عمليات التشوه البصري بأمانة المنطقة, وكان في استقباله أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية.

واطلع سموه على آلية العمل بالمركز والجهود القائمة وجهود أمانة المنطقة في مجالي الاستثمارات والمشاريع التنموية, كما استمع لشرح عن المشاريع التي تم ترسيتها والبالغ قيمتها 485 مليون ريال والتركيز على جماليات تضاريس مدينة حائل باستغلال الجبال المحيطة بالمنطقة وانشاء مشاريع جمالية عليها.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الأمانة مؤخراً وعددها 26 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع استراتيجية متعددة لتطوير منظومة الاستثمارات وتمنية الإيرادات سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشاهد سموه عرضاً عن جهود الأمانة في جانب الحدائق وعمارة البيئة وسعيها للإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن عبر زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري وزراعتها لأكثر من 21 ألف شتلة وشجرة, بالإضافة لزراعة أكثر من 2,8 مليون زهرة موسمية خلال العام الجاري في الميادين والطرق الرئيسية , وكذلك إنشاء وتأهيل 25 حديقة على مستوى مدينة حائل.

كما زار مكتب تنفيذ الرؤية بالأمانة اطلع خلالها على قياس الأداء والحوكمة لجميع إدارات ووكالات الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها, كما اطلع على الخدمات الالكترونية الرقمية ممثله بخدمة الرقابة الميدانية والتي تحقق الأهداف الوطنية للإرتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة في مدينة حائل.

ونوه أمين منطقة حائل بالدعم غير محدود من القيادة الحكيمة المقدم لجميع القطاعات ومنها القطاع البلدي في ظل متابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لكل ما من شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي , مؤكداً حرصه والعاملون بأمانة المنطقة على تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات.