نائب أمير حائل يزور مقصورة القنون التاريخية في عقدة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقصورة القنون التاريخية في ضاحية عقدة.

وكان في استقباله محافظ الحائط محمد القنون ، ومدير فرع هيئة التراث بمنطقة حائل الدكتور يحي الفريدي ، وعميد عائلة القنون عبدالمحسن القنون ، وعدد من أفرادها .

وتجول سموه داخل أقسام المقصورة ، مستمعاً إلى شرح عنها، التي يعود بناؤها إلى عام 1150 للهجرة على يد مؤسسها سلامة بن زيدان الشمري ، حيث توالت بعد ذلك عمليات الترميم للحفاظ على الإرث التاريخيّ من قبل عائلة القنون ، وتتكون المقصورة من قسمين قسم للسكن وقسم للضيافة ، وتبلغ مساحة المقصورة حوالي 2000 متر مربع صممت على شكل هندسي يتناسب مع طبيعة المكان والمناخ والبيئة المحيطة بالمكان.

كما قدم الطفل فهد القنون فقرة شرح خلالها كيفية تخزين التمور سابقاً بما يعرف بالجصة.

وأعرب سموه في ختام زيارته عن شكره لعائلة القنون على هذا الاهتمام بالتراث ، منوهاً بدعم القيادة لبرامج الحفاظ على التراث ، مشيرا إلى أن حائل غنية بموروثها التراثي والأثري.