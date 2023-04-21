نائب أمير حائل يستقبل أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل بمناسبة عيد الفطر المبارك ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ، ومدير المركز عارف الخالد ، والباحثين الاجتماعيين.

وقدم سموه الهدايا والعيديات لهم ، مشاركهم فرحة العيد السعيد ، منوهاً بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة – أيدها الله – لأبناء المركز استمراراً للرعاية الكريمة والشاملة لأبناء الوطن بمختلف فئاتهم ، معرباً عن تهنئته لأبناء المركز بعيد الفطر المبارك ، سائلاً الله لهم التوفيق.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام من اهتمام ومتابعة ، مستعرضاً جانب من البرامج التي تقدم لأبناء المركز خلال مناسبة العيد والمناسبات الأخرى.