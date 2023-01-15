نائب أمير حائل يستقبل الحاصل على المركز الأول في الشوط الثالث بمهرجان الصقور

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الحاصل على المركز الأول في الشوط الثالث بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بدر العرادي .

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لمسابقات الصقور واهتمام ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي وتشجيعه للمتميزين مهنئاً العرادي ومتمنياً له المزيد من التوفيق .

من جهته أعرب العرادي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة والتشجيع المستمر لكافة المتميزين في المنطقة بمختلف المجالات .