‏نائب أمير حائل يستقبل المشرف العام على “جمعية إعلاميون” بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل رئيس لجنة الشراكة المجتمعية السياحية في مكتبه اليوم, المشرف العام على ” جمعية إعلاميون ” بالمنطقة الدكتور مفرح الرشيدي، بحضور أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي.

وجرى خلال الاستقبال إطلاق مبادرة الإعلام السياحية والمنبثقة من لجنة الشراكة المجتمعية السياحية بالمنطقة ، ثم دشّن سموه حساب القافلة على تويتر (‏media4hail) بهدف الوصول إلى نموذج الشراكة المجتمعية الإعلامية المعزز لحائل كوجهة سياحية.

وبين الدكتور الرشيدي أن فعاليات القافلة تضم ورشة عمل لنخب ثقافية وفكرية من المنطقة لتقديم مقترحات لهوية حائل السياحية ، وكذلك لقاء للإعلاميين برعاية سمو نائب أمير حائل ، بالإضافة إلى برنامج سفير الإعلام السياحي بالمنطقة الذي سيتيح مشاركة الإعلامين في النشاط السياحي من خلال طرح أفكارهم وتقديم مبادراتهم والمشاركة في تنفيذ القافلة وقيادة مبادراتهم والمشاركة الفاعلة في خدمة حائل في جانب الإعلام السياحي ، إلى جانب ورشة عمل لإعداد المحتوى الإعلامي السياحي لفريق من مرشحي شركاء اللجنة وهم (إمارة المنطقة ، وهيئة تطوير منطقة حائل ، وأمانة منطقة حائل ، وجامعة حائل ، وفرع وزارة السياحة بحائل ، وفرع هيئة التراث بالمنطقة ، وفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل ، ومجلس شباب المنطقة).