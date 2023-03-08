نائب أمير حائل يستقبل رئيس جمعية عزم لدعم مرضى التصلب المتعدد بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية عزم لدعم مرضى التصلب المتعدد بالمنطقة نزال الصقري ، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها، وكذلك خطة تنمية الموارد المالية وأبرز انجازات التقرير السنوي للجمعية.

ونوه سمو الأمير فيصل بن فهد بأهمية الدور الذي تقوم به الجمعية والخدمات المقدمة لمستفيديها ، متطلعاً لمواصلة الارتقاء بمستوى الأداء إلى الأفضل.

من جهته أعرب الصقري عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما تجده الجمعية من دعم ومساندة لبرامجها وأنشطتها ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الجمعية على كل ما يخدم مرضى التصلب المتعدد بالمنطقة.