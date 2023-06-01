نائب أمير حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية جاه لإصلاح ذات البين بالمنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية جاه لإصلاح ذات البين بحائل تركي بن محمد الطواله ، وأعضاء الجمعية.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة ، ومتابعة سمو وزير الداخلية ، وسمو أمير المنطقة للمبادرات التي تنعكس على المجتمع وتقوي لحمته، مشيراً إلى أهمية دور الجمعية وبرامجها، مثنياً على جهود القائمين عليها.

من جهته تحدث الطوالة عن أهداف جمعية جاه لإصلاح ذات البين بحائل ومبادراتها الهادفة، مستعرضاً جانباً من خطط وبرامج الجمعية الحالية والمستقبلية وأبرز ماتحقق لها من نجاح خلال الفترة الماضية.