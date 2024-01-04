نائب أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد طارق البليهد.

وجرى خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات ذات العلاقة بالأعمال والمهام المناطة بمديرية الدفاع المدني ومنسوبيها بالمنطقة، وذلك في مجالات الحماية، والسلامة وغيرها من المجالات، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة بمختلف المحافظات والمراكز .

وأكد سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.

من جهته أعرب البليهد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والمساندة لأعمال ومهام الدفاع المدني بالمنطقة.