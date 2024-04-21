نائب أمير حائل يستقبل مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة سامي بن محمد الجدعي. وهنأ سموه الجدعي بمناسبة توليه مهام عمله الجديدة، متمنياً له التوفيق.

واستمع سمو نائب أمير حائل. خلال الاستقبال لشرح عن خدمات وأعمال الإدارة العامة للأحوال المدنية.

وعبر الجدعي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المتابعة والمساندة، مؤكداً السعي نحو تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في ظل دعم القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ .