نائب أمير حائل يستقبل مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي، ومساعديه، وقيادات المنشآت التدريبية.

واطلع سموه خلال الاستقبال على نسخة من خطة الإدارة لبدء التدريب وإحصائيات القبول بالمنشآت التدريبية بالمنطقة لعام 1445 هـ.

ونوه سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالدعم المتواصل من القيادة الحكيمة – أيدها الله – للكليات التقنية والبرامج التدريبية، بمتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مثمناً الجهود القائمة لإنجاح الخطط الدراسية والتدريبية التابعة للمؤسسة.

من جهته استعرض المهندس التميمي إحصائيات القبول للمتدربين والمتدربات للعام التدريبي ١٤٤٥هـ البالغ عددهم الإجمالي أكثر من (٩٠٠٠) متدرب ومتدربة، والجهود القائمة لرفع القدرات التدريبية ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والمساندة ، مؤكداً حرصه على رفع مستوى الأداء بمختلف الوحدات التدريبية في المنطقة بعون الله .