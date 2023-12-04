نائب أمير حائل ‏يستقبل مدير عام الشؤون الصحية ‏بالمنطقة ‏المعين حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام ‏الشؤون الصحية بالمنطقة سلطان المسيعيد المعين حديثاً. ‏ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لبرامج ‏القطاع الصحي، بمتابعة من معالي وزير الصحة ، مشيراً إلى ‏الدور الذي تضطلع به المديرية العامة للشؤون الصحية نحو ‏صحة أفضل.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرح من مدير عام الشؤون ‏الصحية بالمنطقة، عن الخدمات المقدمة وما يشهده القطاع ‏الصحي من تطور ، مركزاً على أهمية الدور الذي تقوم به ‏الشؤون الصحية للإرتقاء بالخدمات الصحية إلى مستوى ‏التطلعات.