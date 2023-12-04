نائب أمير حائل ‏يستقبل مدير عام الشؤون الصحية ‏بالمنطقة ‏المعين حديثاً

المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سلطان المسيعيد المعين حديثاً. ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لبرامج القطاع الصحي، بمتابعة من معالي وزير الصحة ، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به المديرية العامة للشؤون الصحية نحو صحة أفضل.
واستمع سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، عن الخدمات المقدمة وما يشهده القطاع الصحي من تطور ، مركزاً على أهمية الدور الذي تقوم به الشؤون الصحية للإرتقاء بالخدمات الصحية إلى مستوى التطلعات.