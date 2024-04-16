نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة ‏

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بدر الصعيدي.

‏ واطلع سموه خلال الاستقبال على جهود الفرع في دفع عجلة التنمية التجارية وتعزيز ‏البيئة الاستثمارية بالمنطقة وضمان وفرة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية.

‏ ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومتابعتها للمنظومة التجارية وحماية ‏المستهلك، مشيراً لأهمية الدور الذي يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة لتعزيز ‏الممارسات التجارية السليمة وتقديم التسهيلات لقطاع الأعمال.

‏ من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة ‏حائل وسمو نائبه على المساندة المستمرة، مستعرضاً جانباً من الأعمال المقدمة ‏لخدمة ‏قطاع الأعمال، والجهود القائمة لتفعيل الشراكات مع القطاع العام والخاص ‏لتعزيز ثقة المتعاملين مع فرع الوزارة وتقديم أفضل الخدمات.