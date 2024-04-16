نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة ‏

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بدر الصعيدي.
واطلع سموه خلال الاستقبال على جهود الفرع في دفع عجلة التنمية التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة وضمان وفرة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية.
ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومتابعتها للمنظومة التجارية وحماية المستهلك، مشيراً لأهمية الدور الذي يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة لتعزيز الممارسات التجارية السليمة وتقديم التسهيلات لقطاع الأعمال.
من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على المساندة المستمرة، مستعرضاً جانباً من الأعمال المقدمة لخدمة قطاع الأعمال، والجهود القائمة لتفعيل الشراكات مع القطاع العام والخاص لتعزيز ثقة المتعاملين مع فرع الوزارة وتقديم أفضل الخدمات.