نائب أمير حائل يستقبل مدير مكافحة ‏المخدرات بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، مدير مكافحة ‏المخدرات بالمنطقة العميد محمد بن نايف العتيبي‏.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على الجهود الميدانية والتوعوية التي قام بها منسوبو الإدارة، معرباً سموه عن اعتزازه بالإنجازات الأمنية التي تحققت للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بمناطق المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيداً بالتنسيق الأمني العالي بين القطاعات الأمنية في منطقة حائل بمتابعة سمو أمير المنطقة، والحرص الدائم من منسوبي تلك القطاعات والجهد المستمر من إدارة مكافحة المخدرات والذي كان له الأثر الكبير لحماية ووقاية المجتمع من آفة المخدرات.

من جهته نوّه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة بالدعم والمساندة من سمو أمير ‏منطقة حائل وسمو نائبه، مستعرضاً جانباً من جهود الإدارة خلال الفترة الماضية والأعمال التوعوية التي قدمت.