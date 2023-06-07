نائب أمير حائل يستقبل نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، يرافقه وكيل مساعد للتصميم الحضري المهندس نوف الخالدي ، وأمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي .

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيراً إلى حرص ومتابعة سمو أمير منطقة حائل للمشاريع التنموية والخدمات ، مشيداً بجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات بلدية وإسكانية تسهم في دعم البرامج والخدمات التنموية بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة، ودعم المشاريع البلدية والإسكان، واستعراض جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتعلقة بمشروع “بهجة” الذي وقع ميثاقه أمين المنطقة بهدف إنشاء أكثر من 500 حديقة وتدخل حضري على مستوى المملكة ضمن استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحسين المشهد الحضري وتعزيز الغطاء النباتي وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء .