نائب أمير حائل يشهد الورشة التعريفية لبرنامج “صوت الشباب”

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، أقيمت اليوم، في قاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل الورشة التعريفية لبرنامج صوت الشباب، التي تقيمها “مسك للمجتمع” إحدى مسارات مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.

واستعرضت الورشة نبذة عن مؤسسة “مسك” وأهدافها كمؤسسة غير ربحية تسعى للتشجيع على التعلّم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، والاستثمار في تطوير رأس المال الفكري وإطلاق طاقات الشباب السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الحاضنات وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور.

واطلع سموه على جانب من قصص النجاح لأصحاب الأثر وبعض التطبيقات والمناظرات العملية والجلسات الحوارية مع أصحاب الأثر وتم خلال الورشة التعريفية استعراض إنجازات وإحصائيات برنامج صوت الشباب .

ويعد مسار “مسك للمجتمع” أحد المسارات الأربعة للمؤسسة وهي ” مسك للمجتمع، مسك القادة، مسك المهارات، مسك الريادة” والتي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وحل القضايا المجتمعية من خلال مقابلة صناع القرار وابتكار الأفكار لحل التحديات وإطلاق واستدامة منظمات شبابية غير ربحية.

ويهدف برنامج “صوت الشباب” إلى خلق بيئة نوعية بإشراك الشباب والشابات من خلالها في لقاءات وحوارات تمكنهم من المهارات اللازمة لتفعيل دورهم كمواطنين فاعلين وقادة متطوعين في إيجاد الحلول لتحديات المجتمع ويمر البرنامج بعدة مراحل “التدريب الإلكتروني، التدريب الحضوري، تقديم مبادرات مجتمعية”.