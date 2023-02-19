نائب أمير حائل يطلع على عرض تفعيل مبادرة “نقوش السعودية” في المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على عرض تفعيل مبادرة “نقوش السعودية” بالمنطقة وهي مبادرة وطنية الأولى من نوعها وتستهدف المواطنين والمقيمين على مستوى مناطق المملكة ومنها منطقة حائل وذلك بشكل رئيسي لتفعيل وإشراك المجتمع المحلي مع الثروة التراثية المحلية وتنفذها هيئة التراث بهدف إيجاد تأثير مستدام على فئات مجتمعية واسعة لتبني فكرة النقوش الكتابية والفنون الصخرية مما يعزز التفاعل الأوسع ليشمل القطاع الخاص والقطاع الثالث وخلق شعور الفخر والوطنية تجاه مواقع النقوش والفنون الصخرية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور يحيى الفريدي الذي نوه بدعم القيادة -حفظها الله- ومساندة سمو أمير منطقة حائل لإنجاح هذه المبادرة وتطوير المواقع الأثرية في المنطقة.