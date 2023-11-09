نائب أمير حائل يكرم عددًا من الحرفيين بالمنطقة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم، عدداً من الحرفيين والحرفيات، بحضور مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة بالنيابة محمد يوسف الصوينع، ورئيس قسم الحرف اليدوية بالفرع عبدالله عبدالمحسن الخليل .

واستمع سموه إلى شرح مفصل من الصوينع عن المشاركات المميزه للحرفيين بمنطقة حائل .

ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم لتراث الوطني والحرفيين على وجه الخصوص، مبدياً اعجابه بما يقدمونه من مشاركات مميزة.