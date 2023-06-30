نائب أمير حائل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.

ونوّه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – وحرص وتكامل قطاعات الدولة خلال موسم الحج وبمتابعة من سمو وزير الداخلية ، مشيداً بما تحقق من تنظيم عالي الدقة وتميز في توفير الخدمات كافة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوفير أحدث التقنيات التي تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة .

ودعا سموه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.