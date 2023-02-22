نائب أمير حائل: يوم التأسيس .. اعتزاز بالجذور الراسخة للمملكة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بذكرى يوم التأسيس.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس، اعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة واستذكار لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وصولاً إلى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما يشهد به الوطن والمواطن من نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة وعلى جميع المستويات.

وأضاف: أن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي يبرز ما وصلت إليه هذه الدولة خلال عصرها الحاضر من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، كما يبرز ما توليه القيادة من عناية فائقة بتاريخ هذه الدولة المباركة، سائلاً المولى القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.