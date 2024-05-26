نائب أمير عسير يشهد حفل اختتام الأنشطة التعليمية لمدارس أبناء “الريادة” الأهلية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة عسير، أمس، حفل اختتام الأنشطة التعليمية لمدارس أبناء الريادة الأهلية، وتخريج الدفعة الثالثة عشرة لرياض الأطفال، وذلك بفندق قصر أبها.

واطّلع سموه خلال الحفل على عرض لفريق “الفورميلا الأول للمدارس”، الذي تأهل للمنافسة على مستوى المملكة، وبعض الأعمال الفنية المقدمة من الفنان التشكيلي سعد الأحمري.

وأشاد مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا، بالدعم السخي الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة، ودور التعليم الأهلي في رفد العملية التعليمية، وأهمية القطاع في دعم نواتج التعلم والبرامج التعليمية.

وأدّى الطلاب والطالبات على خشبة المسرح لوحات فنية، كما استعرض طلاب ذوي الإعاقة مهاراتهم في القراءة والكتابة والحساب، ثم اختتمت الفعاليات بمسيرة للخريجين من طلاب المدارس.