نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً بحضور رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية وعددٌ من قيادات القطاع

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني وعددٌ من قيادات القطاع.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن الخطط الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع المائية والبيئة بمحافظات المنطقة والرامية لرفع مستوى الخدمات المقدمة ونسب التغطية في الأحياء المستفيدة.

واطلع سموه على خطة المشاريع المطروحة للعام الحالي 2024 والبالغة 265 مشروعاً بكلفة إجمالية تتجاوز 28 مليار ريال، فيما يجري تنفيذ 55 مشروعاً بقيمة تتخطى 4 مليارات ريال، كما استعرض سموه المشاريع المستهدف إنجازها ودخولها منظومة التشغيل في العام الحالي 2024 ، وتبلغ 27 مشروعاً بتكلفة مالية تقدر بنحو 966 مليون ريال والمشاريع المنجزة والتي دخلت منظومة التشغيل خلال العام 2023 وتبلغ 24 مشروعاً بتكلفة مالية بلغت 624 مليون ريال.