نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض إيجابيات حج عام 1444 هــ والملاحظات المرصودة .

وناقشت اللجنة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 هــ ومباشرة تنفيذ المشاريع والاجراءات التطويرية والانتهاء منها قبل الموسم القادم وضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتلافي الملاحظات المرصودة خلال حج 1445هــ

وتخلل الاجتماع استعراض أبرز ماتحقق خلال حج هذا العام ومن ذلك سلامة الحجاج بشكل عام وخلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض ولله الحمد كذلك توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع والتنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب، وسرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.