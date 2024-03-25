نائب أمير مكة المكرمة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي لحملة جود المناطق

المناطق_جدة

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله- على التبرعين السخيين لحملة (جود المناطق)، التابعة لمنصة جود الإسكان.

وأكد سموه أن هذا التبرع السخي يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من عناية واهتمام ودعم للعمل الخيري، ويعكس ديدن ولاة الأمر في مجالات الخير المختلفة.

وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجعل ما يقدمانه في موازين حسناتهما.