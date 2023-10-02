نائب أمير مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، والوفد المرافق له.

واطّلع سموه على أعمال المركز والخطط المستقبلية وأهم المشاريع التطويرية للأرصاد بالمنطقة، بالإضافة إلى أعمال البرنامج الإقليمي لاستمطار السُّحب والمركز الإقليمي للتغير المناخي، بالإضافة إلى جهود المركز لرفع مستوى التغطية الجغرافية.

كما تسلّم سموه نسخة من التقرير الختامي لأعمال المركز الوطني للأرصاد خلال موسم الحج الماضي 1444هـ.