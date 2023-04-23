نائب أمير مكة المكرمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة العلماء وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الجهات الحكومية بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.

وخلال الاستقبال هنأهم سمو نائب أمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم، قدّم الحضور التهنئة لنائب أمير المنطقة بهذه المناسبة، وباركوا لسموه نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك في تسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.