نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس جامعة الطائف

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى إيجاز عن أعمال الجامعة وفي مقدمتها النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات، حيت تم نشر 14349 ورقة علمية وتقديم 254 بحثًا في شتى المجالات .

كما اطلع سموه على المشروعات التطويرية المستمرة لجامعة الطائف، ومنها إنشاء الكلية التطبيقية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ورفع جودة خريجي الجامعة معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًّا بما يلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.