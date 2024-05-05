نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس جمعية المودة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بالمنطقة المهندس فيصل السمنودي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال نسخةً من التقرير السنوي للجمعية , الذي تضمّن مشاريع الجمعية ومنجزاتها في المنطقة للعام 2023م، مشتملاً على الخدمات التي قدمتها الجمعية وبلغت (115.842) خدمة، استفاد منها (56.145) أسرة، و (19.110) مستفيدين ومستفيدات من الإرشاد وفض النزاعات الأسرية، كما تم تمكين (1.466) امرأة حرفية ومهنية ؛ فيما أسهمت الجمعية في تعزيز مهارات (16.906) مستفيدين ومستفيدات في جودة حياتهم الأسرية، ولمّ شمل (2166) أسرة منفصلة، وحماية (15225) امرأة وطفل من العنف الأسري.

كما تضمن التقرير نسبة حالات الصلح بين الأسر المتنازعة التي بلغت 59%، وبلغت نسبة السيدات اللاتي تمّ تمكينهن اقتصادياً 13.24%، وارتفاع المهارات الأسرية لـ 76% ، بالإضافة إلى معالجة وإغلاق حالات العنف الأسري بنسبة 93%، وتحويل ما نسبته 13% من الأسر المنفصلة إلى المنازل .