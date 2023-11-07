نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي بتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العمري.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى إيجاز عن البرامج والخطط والحملات الصحية التي يعمل الجانبين عليها في المستشفيات لتجويد منظومة الخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية 2030 الهادفة لتسهيل تلقي الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.

واطلع سموه على مؤشرات الأداء في المنشآت والإدارات الصحية الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وصولاً لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين