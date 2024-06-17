نائب أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة ووزير النقل ومدير عام الدفاع المدني وقائد قوات أمن المنشآت

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج، وعدد من القيادات، واطلع سموه على أعمال المديرية التي تركز على تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والعملياتية.

واطلع سموه لدى استقباله قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي لشرح عن دور القوات في محطات قطار المشاعر وجهودها في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة كل من وزير الحج والعمرة معالي الدكتور توفيق الربيعة ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر وقائد قوات أمن الحج معالي الفريق محمد البسامي، واطّلع سموّه خلال اللقاء على سير الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجاهزية الخطط المزمع تنفيذها خلال أيام التشريق.