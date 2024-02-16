نائب أمير مكة المكرمة يستكمل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة الأسبوع المقبل

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يستكمل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, الأسبوع المقبل, جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، حيث يزور محافظات بحرة، والجموم، وخليص، والكامل ورابغ.

وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية 10 محافظات تم خلالها تدشين واستعراض ووضع حجر الأساس لنحو 437 مشروعاً، كما رأس سموه اجتماعات المجالس المحلية وتخللها الاطلاع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها، كما التقى الأهالي.

وتأتي زيارات نائب أمير منطقة مكّة المكرمة لمحافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وبتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.