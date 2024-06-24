نائب أمير مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرات تعاون لدعم فعاليات موسم جدة 2024

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شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة، توقيع مذكرات تعاون وشراكة لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024 والذي ينطلق الخميس المقبل تحت شعار ” من جديد ” .

وضمّت قائمة اتفاقيات الشركات الراعية والداعمة للموسم؛ شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات (بيبسي كولا) كراعٍ بلاتيني ومثّلها الأستاذ/ أحمد سالم بقشان، وجاء في قائمة الرعاة الاستراتيجيين؛ مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات ومثّلها الأستاذ/ محمد يوسف ناغي، وشركة دلة البركة القابضة ومثّلها الأستاذ/ صالح عبد الله كامل، وشركة البيك للأنظمة الغذائية ومثّلها المهندس/ رامي أبو غزالة، ومجموعة فقيه السياحية ومثّلها الأستاذ/ محمود عبد الرحمن فقيه.

وحوت القائمة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية شريكاً للرعاية الطبية ومثّلها الأستاذ/ هشام الحبيب، وفي جانب الرعاة الشركاء جاءت شركة روتانا للخدمات الإعلانية ومثّلها الأستاذ/ نزار ناقرو، وشركة تقنية التقدم لتقنية المعلومات (نينجا) ومثّلها الأستاذ/ سعود فالح القحطاني، وشركة (ذا شفز) ومثّلها الأستاذ/ عبدالرحمن الشبانات.

تجدر الإشارة إلى أن موسم جدة في نسخته الحالية يعتزم تقديم ما يزيد عن 5 آلاف فعالية في 5 مناطق ترفيهية تتنوع بين التجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، كذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية، ويتوقع أن يبلغ عدد زوار الموسم أكثر من 10 ملايين زائر.