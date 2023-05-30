نائب أمير مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة ومديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة ومديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.

وتهدف المذكرة التي وقعها معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد، إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الطرفين لدعم الأنشطة والبرامج الوقائية بالمنطقة، إلى جانب تحقيق الاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات لدى الطرفين من خلال التخطيط والتنسيق للأعمال المشتركة في المجالات ذات الصلة بالوقاية من المخدرات، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة العلمية ذات الصلة بالوقاية من المخدرات ومكافحتها.

ويعمل الطرفان على تكثيف الجهود التوعوية ـ تشمل كل عمل يستهدف رفع الوعي بمخاطر المخدرات للسكان أو للأفراد أو لفئات محددة أو لبيئات العمل والتعليم -، إضافة إلى التدريب ليشمل كل عمل ينفذ “حضوريًا أو عن بُعد” بهدف بناء القدرات وتعزيز المعارف والجدارات، وتنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية، لتشمل جميع الأعمال التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوطينها، ومناقشة القضايا مع الخبراء والمختصين وتقديم المقترحات والحلول كالملتقيات العلمية وحلقات النقاش والندوات والمؤتمرات.

كما شهد سموه إطلاق المعرض المصاحب لمذكرة التعاون الذي يقدم التوعية بأخطار المخدرات كذلك لوحة شرف تحمل أسماء شهداء الواجب من منسوبي محافحة المخدرات بالمنطقة.