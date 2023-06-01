نائب أمير مكة المكرمة يشهد حفل تخريج أكثر من 16300 خريج وخريجة من منشآت التدريب التقني بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة ظهر اليوم “الحفل الموحد لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة” بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، وذلك على مسرح المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

وألتقى سموه فور وصوله مقر الحفل نخبة من أبناء الوطن المبتكرين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات الذي أختتم مؤخراً في ماليزيا، كما ألتقى المتفوقين والمتفوقات على مستوى المنشآت التدريبية ، فيما شهد سموه عقب ذلك توقيع تسع “مذكرات تفاهم” بين منشآت التدريب وشركات القطاع الخاص تستهدف مجال التوظيف.

ورفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني في كلمته الترحيبية الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي والاهتمام بالتدريب التقني، مشيراً إلى إن ما تلقاه المؤسسة من اهتمام ومتابعة هو تأكيد على دورها الريادي في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية الوطن الطموحة 2030.

وأعرب “القرني” عن شكره وتقديره لراعي الحفل والذي تم فيه الإحتفاء بتخريج أكثر من 16300 خريج وخريجة للعام التدريبي الحالي يمثلون كليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية والمعاهد الصناعية والأهلية بمحافظات منطقة مكة المكرمة وحرص سموه على تعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.

عقب ذلك القى ثلاثة خريجين يمثلون كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية كلمة الخريجين ، شكروا فيها راعي الحفل على رعايته وحضوره ، مهنئين زملائهم ، منوهين في الكلمة بجهود حكومتنا الرشيدة التي ماتزال داعمة للتدريب التقني والمهني ، داعين الخريجين أن يكونوا مثالاً يحتذى به في خدمة الوطن الذي يحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز عن حصرها، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها، وهو المكان الذي نلجأ له ونحس بالأمان ، فيجب علينا أن نحميه وندافع عنه ونفديه بأرواحنا وأغلى ما نملك ونعمل كيدٍ واحدة لبقاءه آمناً وصامداً.

كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يتحدث عن الدعم الذي أولته حكومتنا الرشيدة للتدريب التقني ، وكذلك أهداف المؤسسة الإستراتيجية من أجل رفع كفاءة القوى البشرية ، واستعراض العديد من البرامج والمبادرات التطويرية، والمشاريع الابتكارية المتوافقة مع رؤية المملكة.