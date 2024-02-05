نائب أمير مكة المكرمة يواصل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة ميسان

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واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم (الاثنين)، بزيارة محافظة ميسان.

ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في ميسان، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 15 مشروعا، شملت المشاريع المنجزة: (استبدال أعمدة الإنارة، فتح شوارع للمناطق العشوائية، صيانة حديقة شهدان، صيانة ملعب الغوقة، درء أخطار السيول وتصريف المياه في عدد من البلديات، صيانة الطرق من أخطار السيول بالقريع، صيانة دورات المياه في مركز القريع، صيانة طريق وادي الأشرق، صيانة مدرجات وجدارية حداد بني مالك، صيانة حديقة البلدية، صيانة وتحسين مدخل صيادة، وصيانة سور المكبس التابع لبلدية القريع بني مالك)، فيما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مشاريع الصيانة ببلدية بني سعد ومعالجة التشوه البصري للقرى التابعة لبلدية القريع بني مالك.

كما اطلع سموه على أخر مستجدات مشروع المنزه البري والذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويحتوي المشروع على عناصر استثمارية تشتمل على مركز الألعاب التنافسية والطيران الشراعي وأكاديمية الرماية وقرية نموذجية ومطاعم.

ويأتي المنتزه البري ضمن مشروع الطريق السياحي الدائري لمنطقة مكة المكرمة الذي يبلغ طول مساره 943 كيلو متر، ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المواقع المميزة بطبيعتها للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة في المنطقة

يُعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، حيث يشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة، بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص وفق استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

ويسهم المشروع في تنمية وتطوير العديد من الجوانب بالمنطقة، لاسيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، حيث تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيًّا واستثماريًّا .

عقب ذلك، استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة عددا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم.