نائب أمير مكة يستقبل محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.

واطلع سموه على جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمبادرات التي تنفذها لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع بالمنطقة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتسلم سموه التقرير السنوي للرئاسة، والسجل العلمي للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه.