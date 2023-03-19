نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، لمناقشة خطط واستعدادات مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا العام 1444هــ.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع على الترتيبات المُعدّة والخطط التي يعتزم مشروع المملكة للإفاده من لحوم الهدي والأضاحي بالمشاعر المقدسة خلال حج العام الحالي، والهادفة لتطبيق أعلى معايير الجودة التشغيلية وذلك عبر عدّة خطوات تشمل؛ إبرام عقود توريد الأنعام وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ أعمال الشغيل والصيانة ونظافة المرافق، بالإضافة إلى الآليات الحديثة التي ستعمل على التخلص من المخلفات وفق أفضل الطرق الصحية بما يكفل عدم التأثير سلباً على الإصحاح البيئي.