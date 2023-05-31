نائب أمير مكة يرأس اجتماع وقف جامعة جدة بحضور رئيس الجامعة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لأوقاف جامعة جدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، اجتماع الوقف بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال الوقف الرامية لتأمين موارد مستقبلية مستدامة لكافة المجالات التعليمية والبحثية والطبية للجامعة.

وتعمل أوقاف جامعة جدة بناء وتطوير وإدارة الأوقاف وتنمية إيراداتها ، وتمويل البحث العلمي والطبي ودعم الباحثين والمراكز البحثية داخل وخارج الجامعة ورعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم ، وتوفير خدمات طبية للمجتمع وتقديم المعونات لذوي الاحتياجات من طلاب الجامعة.

وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقيات بين الوقف وغرفة جدة بهدف تعزيز فرص التواصل بين الأوقاف وقطاع الأعمال من خلال الغرفة.

وشركة نمذجة لتقنية المعلومات بهدف تقديم الخدمات في مجال الحلول التقنية و الروبوتات والذكاء الاصطناعي و الحلول و الخدمات التقنية المتقدمة و التصنيع الإلكتروني مقابل تحديد نسبة من عائد الأرباح للوقف.

وشركة كيان للاستشارات وتهدف لبناء القدرات الفنية في مجالات متعددة منها البيئة و الصناعة و التعليم، أيضا شركة تراحم القابضة لتعزز التعاون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والتصنيع الإلكتروني كذلك إطلاق تطبيق يساعد على تقديم خدمة العمرة بالبدل بالتشارك مع الوقف مقابل تحديد نسبة من العائد للوقف.