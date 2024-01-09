نائب أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة ومدير عام فرع “الشؤون الإسلامية” بالمنطقة

المناطق_العاصمة المقدسة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة، معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن مشروعات أمانة العاصمة المقدسة، والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، الهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق بمكة المكرمة والمدن الواقعة ضمن نطاقها.

واستقبل نائب امير منطقة مكة المكرمة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة العلماء والمشائخ ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية وعدداً من الاهالي .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال الفرع في المنطقة ومحافظاتها والرامية للعناية بالمساجد وشؤونها وبرامج الدعوة والإرشاد التي يتم تنفيذها في محافظات المنطقة.

كما استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب.

واستمع سموه إلى شرح عن خطة الجامعة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والتي تركز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المرتبط بمنظومة البحث العلمي ويثمر عنها منتجات بحثية تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.