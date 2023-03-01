نائب أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية ومدير عام الإدارة العامة للمجاهدين

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال شركة المياه في محافظات المنطقة والرامية لتطوير البنى التحتية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والتغذية بالمياة.

كما رأس الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع خطط ومشاريع الوزارة الرامية لتطوير البنى التحتية والبرامج المزمع تنفيذها لتحقيق جودة الحياة في عدد من محافظات المنطقة.

واستقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة المُعيّن حديثاً منصور السعيدي.

وهنّأ سموه، السعيدي بمناسبة تعيينه متمنيا له التوفيق في المهام الوكلة إليه.