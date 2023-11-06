نائب أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ومدير عام فرع “الموارد البشرية” بالمنطقة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل يرافقه رئيس القطاع الغربي للشركة المهندس محمد الزهراني.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشاريع الشركة المنجزة في المنطقة حتى 30 أكتوبر 2023 والبالغ عددها 16 مشروعاً منها 8 للمياه و 8 للصرف الصحي، فيما يجري تنفيد 73 مشروعاً منها 44 للمياه و 29 للصرف الصحي بقيمه تتجاوز 4.7 مليار ريال، ومن أبرزها مشروع تنفيذ الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الواردة من مناطق شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع (2) بالمطار (النفق الشرقي) بجدة ، الخط الناقل لربط خطوط المياه الناقلة من الخزان الشمالي شرق طريق المدينة إلى غرب جده، إنشاء خط المياه الناقل من خزانات بريمان الى خزانات قويزة شاملا محطة الرفع في بريمان بجدة ، خط المياه الناقل من مجمع خزانات بريمان إلى مجمع خزانات الفيصلية ، إنشاء خطوط مياه قطر(400 ملم) من الخزان الشمالي إلى طريق الحرمين بحي طيبة على طول أحياء الرحمانية والفلاح والبشائر، تنفيذ مشروع إمداد الدائري الثالث بحي العدل بجدة ، وتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف عقد رقم (10 ط) – المرحلة الأولى ومشاريع مسار بمكه المكرمه.

كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة خلال العام المقبل 2024 وتقدر بنحو 303 مشروعاً للمياه والصرف الصحي.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة فهد بن رقوش.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى إيجاز عن دوار مراكز التنمية بالمنطقة والبالغ عددها 6 مراكز موزعة على عدد من محافظات المنطقة، وتتولى تلمس احتياجات الأهالي وأشراكهم في تنفيذ برامج تساهم في سد احتياجاتهم المختلفة، كما اطلع سموه على أعمال الجمعيات الخيرية في المنطقة والتي يتجاوز عددها 400 جمعية؛ وزّعت ما يزيد عن 246 ألف سلة غذائية ، وقدّمت أكثر من 11 مليون مساعدة عينية ، كما فذت 4080 برنامجاً ونشاطاً ، فيما بلغت المساعدات المالية الموزّعة قرابة 35 مليون ريال، أيضاً يشارك في السقاية والرفادة 76 جمعية، وفي جانب التطوع بلغت الفرص التطوعية 9945 فرصة، وتجاوز عدد المتطوعين 110 آلاف متطوع ومتطوعة.