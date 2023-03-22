نائب أمير مكة يستقبل المدير العام للتعليم بجدة ومدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع.

وتسلم سموه تقريراً عن المشاريع المدرسية التي تم إنجازها، في محافظة جدة ، وتتمثل في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وعددها 27 مشروعاً، بها 744 فصلاً، بطاقة استيعابية 22320 طالباً وطالبة، إلى جانب المشاريع العاجلة وتمثل المرحلة الثانية، وبلغ عددها 36 مشروعاً، تحتوي على 1050 فصلاً، بطاقة استيعابية 31500 طالب وطالبة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطط الفرع خلال شهر رمضان ومن أبرزها تهيئة وتجهير 15000 جامع ومسجد و إطلاق مايزيد عن 10000 من البرامج والفعاليات والأنشطة الخاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع منطقة مكة المكرمة تشمل دروس وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع والمعتمرين والزوار للتوعية بآداب وأحكام الصيام وأحكام العمرة والزيارة، وطرح عدد من الفرص التطوعية خلال شهر رمضان المبارك تهدف للعناية بالمساجد والجوامع وتنظيم الدخول والخروج وتفطير الصائمين تستهدف 1500 متطوع ومتطوعة كذلك اعتماد برامج لإفطار الصائمين تخدم أكثر من 173.500 مستفيداً تقريباً.