نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين

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استقبل نائب أمير منطقة مكة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

واستمع الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز إلى شرح عن خطة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك والتي تركز

على إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وتركز أيضاً على إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة، والتي تنطلق من اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية.

وتتضمن الخطة إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية في شهر رمضان وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها من خلال التناولات في الإعلام الإسلامي والعالمي الجديد، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات الرقمية الدينية والتقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي؛ وتفعيل المبادرات النوعية الرمضانية الدينية ونقلها للعالم؛ إلى جانب نقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة العربية السعودية.