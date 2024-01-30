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نائب أمير مكة يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة

30 يناير 2024 - 4:56 مساءً

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫سعود بن مشعل‬⁩ بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، فضيلة رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صبيح.

 

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واستمع سموّه إلى إيجاز عن أعمال النيابة العامة بالمنطقة، ودور نيابة الحج والعمرة في التحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم.

 

 

 

من جهته عبّر الشيخ بن صبيح عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة نظير دعمه بما ينعكس على تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية وتكامل الجهات ذات العلاقة.

30 يناير 2024 - 4:56 مساءً
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